Як пише Politeka.net , Володимир Ярославський - відомий український шеф-кухар та суддя "Майстер Шеф". Знаменитість, як і інші українські зірки, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Ярославський і про Інстаграм, де активно веде сторінку.
"Ікра домашня з Кабачка чи Цукіні
Повторюю рецепт
800г Цукіні (якщо кабачок 850)
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250 г моркви
150 г цибулі
10г часник
50 Олія рослинна для смаження
200г томати у власному соку (пілаті)
Сіль, перець чорний та запашний
50г вершкового масла
Пропорція тут у мене вже на очищеному продукті!
вихід готової ікри: 800г", - написав Ярославський.
Фанати, включаючи Ольгу Мартиновську, поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Як схудли, вау", "Як на фото то схожі на кабачок, а ось за рецепт спасибі", "А потім беремо столову ложку і все це з'їдаємо за раз", "Моркові даю трохи більше + базилік, додаю ще в кінці приготування 40г оцтової кислоти і закочую в банки. Зимовими вечорами до чаю на крутоні - бомба", "Я додаю ще яблуко. Це дуже смачно!".
Нагадаємо, Мартиновська з "Майстер Шеф" влаштувала витівки з Ярославським прямо у гримерці
А ще Politeka повідомляла, що Ярославський з "Майстер Шеф" сконфузився під час подачі страви.
Також Politeka писала, що Ярославський із "Майстер Шеф" поділився незвичайним рецептом із кукурудзи .