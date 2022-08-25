Як пише Politeka.net , Володимир Ярославський - відомий український шеф-кухар та суддя "Майстер Шеф". Знаменитість, як і інші українські зірки, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Ярославський і про Інстаграм, де активно веде сторінку.

"Ікра домашня з Кабачка чи Цукіні

Повторюю рецепт

800г Цукіні (якщо кабачок 850)

250 г моркви

150 г цибулі

10г часник

50 Олія рослинна для смаження

200г томати у власному соку (пілаті)

Сіль, перець чорний та запашний

50г вершкового масла

Пропорція тут у мене вже на очищеному продукті!

вихід готової ікри: 800г", - написав Ярославський.

Фанати, включаючи Ольгу Мартиновську, поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Як схудли, вау", "Як на фото то схожі на кабачок, а ось за рецепт спасибі", "А потім беремо столову ложку і все це з'їдаємо за раз", "Моркові даю трохи більше + базилік, додаю ще в кінці приготування 40г оцтової кислоти і закочую в банки. Зимовими вечорами до чаю на крутоні - бомба", "Я додаю ще яблуко. Це дуже смачно!".

Нагадаємо, Мартиновська з "Майстер Шеф" влаштувала витівки з Ярославським прямо у гримерці

А ще Politeka повідомляла, що Ярославський з "Майстер Шеф" сконфузився під час подачі страви.

Також Politeka писала, що Ярославський із "Майстер Шеф" поділився незвичайним рецептом із кукурудзи .



