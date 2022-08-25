Как пишет Politeka.net, Владимир Ярославский - известный украинский шеф-повар и судья "Мастер Шеф". Знаменитость, как и другие украинские звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Ярославский и об Инстаграм, где ведет активно страничку.

"Икра домашняя из Кабачка или Цуккини

Повторяю рецепт

800г Цуккини (если кабачок 850)

250г моркови

150г лука

10г чеснок

50 Масло растительное для жарки

200г томаты в собственном соке (пилате)

Соль, перец черный и душистый

50г сливочного масла

Пропорция здесь у меня на уже очищенном продукте!

выход готовой икры: 800г", - написал Ярославский.

Фанаты, включая Ольгу Мартыновскую, поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Как похудели, вау", "Как на фото то похожи на кабачок, а вот за рецепт спасибо", "А потом берем столовую ложку и все это съедаем за раз", "Моркови даю немного больше + базилик, добавляю еще в конце приготовления 40г уксусной кислоты и закатываю в банки. Зимними вечерами к чаю на крутоне - бомба", "Я добавляю еще яблоко. Это очень вкусно!".

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