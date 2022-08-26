"Холостяк" Михайло Заливако, який нещодавно розлучився з переможницею проекту Анною Богдан, заінтригував новими кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Михайло Заливако – відомий український бізнесмен. Зірка стала головним героєм проекту "Холостяк", де сподівався знайти своє кохання. У фіналі проекту Михайло вирішив віддати перевагу Ганні Богдан, а не Юлії Бельченко. Пара після проекту тривалий час зустрічалася, але після початку війни стало відомо, що таке потрясіння – надто для стосунків Анни та Михайла. Богдан згодом зізналася, що розійшлася із Заливаком.

Проте Михайло став досить успішним блогером в Інстаграм, за яким стежать сотні тисяч українців. І зірка намагається постійно радувати українців новим контентом, а цього разу заінтригував новими кадрами у сторіс.

"Швидколітнє кохання", - написав Заливако, показуючи собачку, яка понюхала спочатку його ногу, а після цього втекла.

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