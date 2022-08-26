"Холостяк" Михаил Заливако, который недавно расстался с победительницей проекта Анной Богдан, заинтриговал новыми кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Михаил Заливако - известный украинский бизнесмен. Звезда стал главным героем проекта "Холостяк", где надеялся найти свою любовь. В финале проекта Михаил решил отдать предпочтение Анне Богдан, а не Юлии Бельченко. Пара после проекта долгое время встречалась, но после начала войны стало известно, что такое потрясение - слишком для отношений Анны и Михаила. Богдан спустя какое-то время призналась, что разошлась с Заливако.

Зато Михаил стал довольно успешным блогером в Инстаграм, за которым следят сотни тысяч украинцев. И звезда старается постоянно радовать украинцев новым контентом, а в этот раз заинтриговал новыми кадрами в сторис.

"Мимолетная любовь", - написал Заливако, показывая собачку, которая понюхала сначала его ногу, а после этого убежала.

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