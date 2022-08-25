Лілія Ребрик чи не кожен день показує багатотисячній армії шанувальників свої яскраві та завжди різні за характером образи.

Як повідомляє Politeka.net , відома телеведуча та актриса Лілія Ребрик не приховує своєї любові до речей вітчизняних брендів та дизайнерів, а також у її арсеналі чимало образів у розкішних сукнях-вишиванках та вишитих блузах, адже вона обожнює етнічні вбрання. Фото у новій сукні-вишиванці зірка опублікувала у Instagram.

Вона позувала в наряді з вишитою подолом і рукавами-ліхтариками з красивої тканини, що переливається. Лілія Ребрик доповнила вбрання філетовим поясом, наголосивши на тонкій талії, а на шию одягла малахітові намисто, доповнивши їх акуратними сережками в тон. Саме у цій сукні телеведуча вітала українців із Днем Незалежності у минулому році.

За кілька годин вона вже показала повсякденний образ, у якому вирушає до робочої поїздки. Цього разу вона змінила вишукану сукню-вишиванку на спортивний костюм.

Так, Лілія Ребрик показала ідеальну фігуру у білому спортивному костюмі із чорними смужками. Розкльошені рукави та стильний топ у тон усьому наряду доповнили образ. З взуття ведуча вибрала білі кросівки. Лілія дивиться в кадр упевненим поглядом і тримає в руках валізу.

Нагадаємо, що Ребрик поділилася, які ранкові ритуали допомагають їй триматися в смутні часи.

Як повідомляла Politeka, Ребрик з сумом згадала колишні часи, показавши події дворічної давності.

Також Politeka писала, що Лілія Ребрик показала свій розкішний заміський будинок під час негоди.