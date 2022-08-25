Лилия Ребрик едва ли не каждый день показывает многотысячной армии поклонников свои яркие и всегда разные по характеру образы.

Как сообщает Politeka.net, известная телеведущая и актриса Лилия Ребрик не скрывает своей любви к вещам отечественных брендов и дизайнеров, а также в ее арсенале немало образов в роскошных платьях-вышиванках и вышитых блузах, ведь она обожает этнические наряды. Фото в новом платье-вышиванке звезда опубликовала в Instagram.

Она позировала в наряде с вышитым подолом и рукавами-фонариками из красивой переливающейся ткани. Лилия Ребрик дополнила наряд филетовым поясом, подчеркнув тонкую талию, а на шею надела малахитовые бусы, дополнив их аккуратнами серьгами в тон. Именно в этом платье телеведущая поздравляла украинцев с Днем Независимости в прошлом году.

Через несколько часов она уже показала повседневный образ, в котором отправляется в рабочую поездку. На этот раз она сменила по-особенному изысканное платье-вышиванку на спортивный костюм.

Так, Лилия Ребрик показала идеальную фигуру в белом спортивном костюме с черными полосками. Расклешенные рукава и стильный топ в тон всему наряду дополнили образ. Из обуви ведущая выбрала белые кроссовки. Лилия смотрит в кадр уверенным взглядом и держит в руках чемодан.

Напомним, что Ребрик поделилась, какие утренние ритуалы помогают ей держаться в смутные времена.

Как сообщала Politeka, Ребрик с грустью вспомнила о былых временах, показав события двухлетней давности.

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик показала свой роскошний загородный дом во время непогоды.