Як пише Politeka.net , відомий комік Андрій Рибак попрощався з холостяцьким життям. Кілька днів тому він одружився зі своєю давньою коханою Аліною, яка чекала чоловіка після проекту. Весільна церемонія відбулася на даху пентхауса у Києві. Серед гостей на вечірці були помічені учасники першого та другого сезонів реаліті «Холостячка» – Євген Ковтуненко, Олексій Тригубенко, Максим Тарапата. А ось найкращий друг Рибака Олександр Еллерт пропустив захід.

На своїй сторінці в Інстаграм Рибак виклав красиву монохромну весільну фотографію та поділився думками у своєму жартівливому репертуарі.

«Нарешті я вибрав фото, яке показуватиму онукам і говоритиму: «Ось такі гарні ваші дід з бабою були!» 😁», - написав учасник «Холостячки».

Користувачі мережі вже відреагували.

"Щоб говорити це онукам, потрібно не фотку 3 дні вибирати, а дітей робити",

«Баба то гарна, а дід так собі»,

«Відразу розумієш, які відчуття зазнавали наші діди з бабами, коли робили такі фотографії на той час», - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, Андрій Рибак одружився з дівчиною, з якою продовжував стосунки під час "Холостячки"

А ще Politeka повідомляла, що Еллерт із "Холостячки" усамітнився з Рибаком у телефонній будці.

Також Politeka писала, що учасники "Холостячки" Еллерт та Рибак поспілкувалися з українцем, який живе у Росії