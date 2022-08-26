Як пише Politeka.net , Надя Дорофєєва - відома українська співачка та колишня солістка гурту "Час та Скло". Зірка також активно веде сторінку в Інстаграм, де поділилася кадрами з Андрієм Кузьменком (Скрябіним).
"Смілива, сильна, кохана Україна. З днем незалежності", - написала Дорофєєва.
На відео Надя показала Кузьму Скрябіна, котрий давав інтерв'ю на честь сьомого Дня Незалежності України, коли йому було 30 років.
"Пам'ятаю найперший День Незалежності, у мене ноги тряслися зі страху, чи все протримається довго. Але вже зараз сьомий, дай бог буде восьмий, дев'ятий, сотий...", - сказав Скрябін.
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Фанати поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:
"Слава Україні", "З днем незалежності! Перемога за нами", "Інакше і бути не може! Перемога за нами", "З Днем Незалежності. Нашу перемогу, я сподіваюся, ми відзначатимемо на твоєму концерті", "Яка Надя красива на другому відео", "З Днем Незалежності Україна. Слава Україні. Разом Перемоги Ми Переможемо".
Нагадаємо, після прем'єри Дорофєєвої Горова показала зворотний бік знімального процесу .
А ще Politeka повідомляла, що Дорофєєва після розлучення з Дантесом зацікавила новим кліпом.
Також Politeka писала, що екс-чоловік Дорофєєвої Дантес зізнався, що означає його татуювання