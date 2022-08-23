Певица Надя Дорофеева, бывшая солистка группы "Время и стекло", обратилась к украинцам после скандала с жестом, который должен был символизировать тризуб.

Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - украинская певица, которая была солисткой "Время и Стекло". Звезда после начала войны отправилась в Европу и разошлась с мужем Владимиром Дантесом. После этого стало известно, что Надя ушла к другу семьи - ресторатору Мише Кацурину. А недавно Надя вернулась обратно в Украину.

Но долго без внимания прессы Дорофеева не осталась. Ведь Надя присоединилась к флешмобу "Банды Агенси", которые придумали символ тризуба. Предлагалось загнуть безымянный палец, подняв вверх мизинец, средний и указательный. Как оказалось, в западной культуре это знак "шокер", который символизирует довольно пикантное действие. После этого всех звезд, включая Надю Дорофееву, которые продвигали жест, раскритиковали украинцы.

Надя решила записать новый сторис после скандала, обратившись к украинцам.

"Всем привет, друзья. Забудьте все, что было до...", - сказала Надя и показала традиционный символ Тризуба Украины - три пальца от безымянного до указательного.

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