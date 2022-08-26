Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица и бывшая солистка группы "Время и Стекло". Звезда также активно ведет страничку в Инстаграм, где поделилась кадрами с Андреем Кузьменко (Скрябиным).

"Смелая, сильная, любимая Украина. С днем независимости", - написала Дорофеева.

На видео Надя показала Кузьму Скрябина, который давал интервью в честь седьмого Дня Независимости Украины, когда ему было 30 лет.

"Помню самый первый День Независимости, у меня ноги тряслись со страха, то ли все продержиться долго. Но уже сейчас седьмой, дай бог будет восьмой, девятый, сотый...", - сказал Скрябин.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Слава Украине", "С днем независимости! Победа за нами", "По другому и быть не может! Победа за нами", "С Днем Независимости. Нашу победу, я надеюсь, мы будем отмечать на твоем концерте", "Какая Надя красивая на втором видео", "С Днем Независимости Украина. Слава Україні. Итого Победы Мы Победим".

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