Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька – відома українська співачка та солістка гурту KAZKA. Знаменитість уславилася завдяки проекту "Х-Фактор", де заспівала власну пісню "Свята", завдяки якій стала відомою не лише в Україні. Також KAZKA пробувала потрапити на Євробачення від України, але зайняла лише третє місце на Нацвідборі.
Зарицька, як і інші українські зірки, активно підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. А нещодавно зірка потрапила у скандал, вирішивши поїхати на фестиваль Sziget, де виступали російські артисти.
Не забуває Олександра і про Інстаграм, де активно веде сторінку. А цього разу Зарицька поділилася кадрами зі зйомок, де була у білій сукні з вирізом, позуючи біля сінора. Як можна зрозуміти, знаменитість вирішила знятися у рекламі морозива.
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"Фіалкове", - написала Олександра у сторіс.
Нагадаємо, солістка KAZKA Зарицька у всьому чорному пригорнула до себе важливий оберег
Також Politeka писала, що KAZKA після скандального виступу на фестивалі із росіянами показала нове відео
А ще Politeka повідомляла, що KAZKA після жорсткої критики українців засвітилася на фестивалі, де виступатимуть росіяни