Солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька поділилася яскравими кадрами зі зйомки, вразивши виглядом у білій сукні з вирізом.

Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька – відома українська співачка та солістка гурту KAZKA. Знаменитість уславилася завдяки проекту "Х-Фактор", де заспівала власну пісню "Свята", завдяки якій стала відомою не лише в Україні. Також KAZKA пробувала потрапити на Євробачення від України, але зайняла лише третє місце на Нацвідборі.





Зарицька, як і інші українські зірки, активно підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. А нещодавно зірка потрапила у скандал, вирішивши поїхати на фестиваль Sziget, де виступали російські артисти.

Не забуває Олександра і про Інстаграм, де активно веде сторінку. А цього разу Зарицька поділилася кадрами зі зйомок, де була у білій сукні з вирізом, позуючи біля сінора. Як можна зрозуміти, знаменитість вирішила знятися у рекламі морозива.

"Фіалкове", - написала Олександра у сторіс.

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