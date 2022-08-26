Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая - известная украинская певица и солистка группы KAZKA. Знаменитость прославилась благодаря проекту "Х-Фактор", где спела собственную песню "Свята", благодаря которой стала известной не только в Украине. Также KAZKA пробовала попасть на Евровидение от Украины, но заняла только третье место на Нацотборе.





Зарицкая, как и другие украинские звезды, активно поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. А недавно звезда попала в скандал, решив поехать на фестиваль Sziget, где выступали и российские артисты.

Не забывает Александра и об Инстаграм, где активно ведет страничку. А в этот раз Зарицкая поделилась кадрами со съемок, где была в белом платье с вырезом, позируя у сеновала. Как можно понять, знаменитость решила сняться в рекламе мороженого.

"Фиалковое", - написала Александра в сторис.

Напомним, солистка KAZKA Зарицкая во всем черном прижала к себе важный оберег

Также Politeka писала, что KAZKA после скандального выступления на фестивале с россиянами показала новое видео

А еще Politeka сообщала, что KAZKA после жесткой критики украинцев засветилась на фестивале, где выступят русские