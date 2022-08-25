Военный и певец Коля Серга высказался о Регине Тодоренко и ее родителях. Он считает, что мама и отец молча поддерживают ее позицию. Такое мнение он озвучил в интервью для ведущего Славы Демина.

Коля Серга очень близко знаком с Региной Тодоренко, которая сейчас строит карьеру и воспитывает детей в россии. И Регина, и Коля жили в Одессе, участвовали в "Фабрике звёзд", но больше всего подружились, когда вместе путешествовали по миру в рамках телепередачи "Орел и решка".

Относительно родителей Тодоренко – Коля Серга считает, что если бы они четко выступали против войны россии против Украины – это было бы известно.

"Я думаю, если бы они не поддерживали, мы бы узнали об этом. И если бы не было этой поддержки родителями, то тогда они были бы в антиподе – в противостоянии с Региной. Мне кажется, она изменила бы риторику. Хотя я могу ошибаться", – прокомментировал артист.

Мама Регины Тодоренко нарушала молчание только однажды в инстаграме. Там она поздравляла дочь с днем рождения, звала ее домой и вообще не упоминала о войне.

Известно, что Регина Тодоренко тоже молчит о том, что происходит в Украине. По словам Серги, даже если Регина одумается и начнет финансово помогать Украине, то не отмыться от "молчания" и украинцы никогда ей этого не простят.

Напомним, Коля Серьга рассказал, как оккупанты в Буче расстреляли экс-бойфренда Тодоренко.

Как сообщала Politeka, ведущий "Орла и Решки" Коля Серга объяснил, почему пошел защищать Украину.

Также Politeka писала, ведущий "Орла и Решки" Коля Серга был приманкой для коллаборантов в Одессе.