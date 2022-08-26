Кума Дзідзьо (Михайла Хоми) Оля Цибульська нарешті показала свого чоловіка, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Оля Цибульська – відома українська співачка, яка є кумою соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми. А минулого року зірка наважилася брати участь у проекті "Маска", де була в образі "Скандала". Зірка дійшла до фіналу, але посіла лише друге місце, поступившись першою "Жирафе", за якою ховався MELOVIN. Цікаво, що Олю навіть не впізнав Михайла Хома, який був серед суддів.

Цибульська, як і інші зірки, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Оля і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу вирішила поговорити з фанатами.

"Запитуй, що цікавить? Скучила", - написала Оля, запрошуючи українців до розмови.

"Покажи чоловіка", – написав фанат.

"Без запитань. Коханий", - сказала Оля і показала на відео собаку, жартуючи у відповіді.

"Тато...", - здивовано звернувся до собаки син Цибульської Нестор.

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