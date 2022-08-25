Як пише Politeka.net, Злата Огневич – відома українська співачка, яка посіла третє місце на "Євробаченні". Також зірка брала участь у шоу "Маска", де у образі "Сонця" перемогла на проекті. А минулого року Злата наважилася піти на проект "Холостячка", де обрала переможцем Андрія Задворного. Але він кинув Злату одразу після проекту.

Злата, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Огневич і про Інстаграм, де ділиться із фанами не лише своєю творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка вирішила показати закулісся зйомок кліпу "Лелека", в якому взяв участь Даніель Салем.

"Даніель, я мрію побачити тебе в кіно, ти створений для нього. Ідеальний партнер у кадрі. Справжній актор", - написала Злата і додала кілька зворушливих кадрів, де Салем обіймав Огнєвіч.

Нагадаємо, "Холостячка" Огневич здивувала новеньким стилем у білій сукні з тонким корсетом.

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