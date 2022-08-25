Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица, которая заняла третье место на "Евровидении". Также звезда участвовала в шоу "Маска", где в образе "Солнца" победила на проекте. А в прошлом году Злата решилась пойти на проект "Холостячка", где выбрала победителем Андрея Задворного. Но он бросил Злату сразу после проекта.

Злата, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Огневич и об Инстаграм, где делится с фанами не только своим творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда решила показать закулисье съемок клипа "Лелека", в котором принял участие Даниэль Салем.

"Даниэль, я мечтаю увидеть тебя в кино, ты создан для него. Идеальный партнер в кадре. Настоящий актер", - написала Злата и добавила несколько трогательных кадров, где Салем обнимал Огневич.

Напомним, "Холостячка" Огневич изумила новеньким стилем в белом платье с тонким корсетом

А еще Politeka сообщала, что Огневич срочно побежала в больницу и назвала причину

Также Politeka писала, что Огневич и Салем сыграли влюбленных, появилось трогательное видео



