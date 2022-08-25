Як пише Politeka.net , Даша Ульянова – відома українська гімнастка, яка отримала звання Майстер спорту України. Декілька років тому спортсменка наважилася піти на шоу "Холостяк", де головним героєм був Макс Михайлюк. Дівчині вдалося перемогти, але після проекту пара відразу ж розлучилася. Натомість Ульянова стала досить успішною блогеркою в Інстаграм, де активно веде сторінку.

А цього разу Даша поділилася фотографією, де сиділа у міні-сукні, а в руках тримала собачку.

"От хто справжня зірка мого Інстаграма", - написала Ульянова.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Ви чарівні", "Даша, ви така гарна, що зачаровує, посмішка неймовірно вам підходить", "Плаття не дуже йде", "Божественна", "Дашенька, ви обидві красуні", "Ви така жіночна в цій сукні.", "Яка шикарна сукня", "Яка ви красива", "Дуже приємно дивитися", "Краса і сукня вогонь", "Нереально красива", "Дашенька шикарна".

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