Зокрема, дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк розповіла про шахрая, який кинув її та ЗСУ на великі гроші.

Як повідомляє Politeka.net, дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк вирішила висловитися про нового шахрая, про якого мають бути обізнані українці, щоб убезпечити себе. Жінка звернулася до громадян в Інстаграм-Сторіз.

Зокрема, Христина Горняк розповіла про шахрая, який кинув її та ЗСУ на великі гроші. Вона уточнила, що відкрила збір грошей для ЗСУ і зовсім недавно загальними зусиллями вдалося зібрати потрібну суму у розмірі 100 тисяч.

Із цих грошей на 30 тисяч було замовлено термо для батальйону "Хартія" через волонтера Віталія Хеміча. Він приніс покупку для захисників, тому не викликав жодних підозр.

Наступні 70 тисяч були також передані йому, разом з іншими донатами від українців, щоб він купив два пікапа для 217 батальйну. Віталій відкрив додатковий збір, щоб купити найкращі автомобілі. Але після того, як він зібрав необхідну суму, він зник.

"Є тварюки, які обкрадають ЗСУ на гроші. Далі показую вам цю тварюку. Він - це аферист, який краде гроші у ЗСУ", - додала Христина Горняк і показала фото афериста, попередивши українців.

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