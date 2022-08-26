"Холостячка" Злата Огневич посміялася з росіян, яким включили український гімн просто під час роботи.

Як пише Politeka.net , Злата Огневич - відома українська співачка, друга "Холостячка" та учасниця різних музичних шоу. Виконавиця зараз активно допомагає постраждалим українцям, розповідає про нові пісні та часто висвітлює конфліктні ситуації.

Також зірка нерідко любить посміятися з поведінки окупантів, як і сталося цього разу.

«Учора відбулася ще одна прем'єра від мене. Я сказала б – міжнародна. Гімн України у моєму виконанні пролунав у Криму та Москві. У когось дуже підгоріло.

Реакція співробітників одного з московських офісів безцінна. Українська музика їм явно до вподоби. Привіт від українських хакерів! Нехай вчать текст від Національного гімну України, бо невдовзі доводиться» - посміялася Злата.

Також Огневич привітала Україну з Днем Незалежності не лише зворушливо, а й із новою композицією. Спеціально для цього артистка влаштувала тематичну зйомку та наголосила на ніжності свого образу.

«Україно рідна, ти виховала найкращих людей світу, які у найважчі часи з тобою залишилися» – прокоментувала свою ідею Злата.

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