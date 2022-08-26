Як пише Politeka.net , Злата Огневич - відома українська співачка, друга "Холостячка" та учасниця різних музичних шоу. Виконавиця зараз активно допомагає постраждалим українцям, розповідає про нові пісні та часто висвітлює конфліктні ситуації.
Також зірка нерідко любить посміятися з поведінки окупантів, як і сталося цього разу.
«Учора відбулася ще одна прем'єра від мене. Я сказала б – міжнародна. Гімн України у моєму виконанні пролунав у Криму та Москві. У когось дуже підгоріло.
Реакція співробітників одного з московських офісів безцінна. Українська музика їм явно до вподоби. Привіт від українських хакерів! Нехай вчать текст від Національного гімну України, бо невдовзі доводиться» - посміялася Злата.
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Також Огневич привітала Україну з Днем Незалежності не лише зворушливо, а й із новою композицією. Спеціально для цього артистка влаштувала тематичну зйомку та наголосила на ніжності свого образу.
«Україно рідна, ти виховала найкращих людей світу, які у найважчі часи з тобою залишилися» – прокоментувала свою ідею Злата.
Нагадаємо, Огневич втиснулася в квіткову сукню і дала пораду, як отримати купу компліментів
А ще Politeka повідомляла, що у Огневича росіяни вкрали пісню, співачка показала обурююче відео
Також Politeka писала, що "Холостячка" Огневич заявила, чому її концерти важливі у воєнний час.