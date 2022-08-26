Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица, вторая "Холостячка" и учасница различных музыкальных шоу. Исполнительница сейчас активно помогает пострадавшим украинцам, рассказывает о новых песнях и часто освещает конфликтные ситуации.
Также звезда нередко любит посмеяться над поведением оккупантов, как и произошло в этот раз.
«Вчера состоялась еще одна премьера от меня. Я бы сказала – международная. Гимн Украины в моем исполнении прозвучал в Крыму и Москве. У кого-то сильно подгорело.
Реакция сотрудников одного из московских офисов бесценная. Украинская музыка им явно по душе. Привет от украинских хакеров! Пусть учат текст от Национального гимна Украины, ибо скоро приходится» - посмеялась Злата.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
Жертвы есть и много: оккупантов настигла кара прямо в отеле, фото
Координировала наступление: скандальная украинская преподавательница разоблачена в самом позорном, кто она
Войны в Украине не было бы: Резников назвал страну, которая развязала руки россии
"Боже, как жалко": трагически оборвалась жизнь украинского депутата, появились кадры с места
ТакжеОгневич поздравила Украину с Днем Независимости не только трогательно, но и с новой композицией. Специально для этого артистка устроила тематическую съемку и подчеркнула нежность своего образа.
«Украина родная, ты воспитала лучших людей мира, которые в самые тяжелые времена с тобой остались» - прокомментировала свою идею Злата.
Напомним, Огневич втиснулась в цветочное платье и дала совет, как получить кучу комплиментов
А еще Politeka сообщала, что у Огневич россияне украли песню, певица показала возмущающее видео
Также Politeka писала, что "Холостячка" Огневич заявила, почему ее концерты важны в военное время