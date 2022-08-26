"Холостячка" Злата Огневич посмеялась над россиянами, которым включили украинский гимн прямо во время работы.

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица, вторая "Холостячка" и учасница различных музыкальных шоу. Исполнительница сейчас активно помогает пострадавшим украинцам, рассказывает о новых песнях и часто освещает конфликтные ситуации.

Также звезда нередко любит посмеяться над поведением оккупантов, как и произошло в этот раз.

«Вчера состоялась еще одна премьера от меня. Я бы сказала – международная. Гимн Украины в моем исполнении прозвучал в Крыму и Москве. У кого-то сильно подгорело.

Реакция сотрудников одного из московских офисов бесценная. Украинская музыка им явно по душе. Привет от украинских хакеров! Пусть учат текст от Национального гимна Украины, ибо скоро приходится» - посмеялась Злата.

ТакжеОгневич поздравила Украину с Днем Независимости не только трогательно, но и с новой композицией. Специально для этого артистка устроила тематическую съемку и подчеркнула нежность своего образа.

«Украина родная, ты воспитала лучших людей мира, которые в самые тяжелые времена с тобой остались» - прокомментировала свою идею Злата.

Напомним, Огневич втиснулась в цветочное платье и дала совет, как получить кучу комплиментов

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