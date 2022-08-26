Як повідомляє Politeka.net, ліниві вареники – одна з найпростіших страв. Але багато хто не знає, як правильно його готувати. Беззмінний ведучий та суддя українського кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився в Інстаграм рецептом лінивих вареників з вишнею.
Ця страва не залишить байдужим нікого, адже вона не лише смачна, а й поверне вас у безтурботне дитинство.
"Не перестаю ловити кайф від приготування українських страв. Саме це – мастхев для тих, хто любить смачно та швидко", – написав Ектор Хіменес-Браво.
Інгредієнти:
- 300 г сиру;
- 85 г борошна;
- 1 яйце;
- 2 ст.л. цукру та 30 г вершкового масла.
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Для ягідного кюлі: - 150 г очищені вишні та 50 г цукор.
Спосіб приготування:
• Змішайте сир з яйцем, цукром та борошном. Замісіть еластичне тісто та розділіть його на шматочки.
• Сформуйте з тіста кульки або овальні ліниві вареники. Зовні вони схожі на палюшки.
• Налийте в каструлю воду, посоліть її та доведіть до кипіння.
• Відваріть у киплячій воді ліниві вареники протягом 2–3 хвилин.
• Очищені вишні та цукор довести до кипіння та зняти з плити.
• Подавати готовими та полити страву вишневим кюлі та вершковим маслом.
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