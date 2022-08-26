Ектор Хіменес-Браво пропонує вам цікавий варіант приготування лінивих вареників – смачного та ситного гарячого сніданку.

Як повідомляє Politeka.net, ліниві вареники – одна з найпростіших страв. Але багато хто не знає, як правильно його готувати. Беззмінний ведучий та суддя українського кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився в Інстаграм рецептом лінивих вареників з вишнею.

Ця страва не залишить байдужим нікого, адже вона не лише смачна, а й поверне вас у безтурботне дитинство.

"Не перестаю ловити кайф від приготування українських страв. Саме це – мастхев для тих, хто любить смачно та швидко", – написав Ектор Хіменес-Браво.

Інгредієнти:

- 300 г сиру;

- 85 г борошна;

- 1 яйце;

- 2 ст.л. цукру та 30 г вершкового масла.

Для ягідного кюлі: - 150 г очищені вишні та 50 г цукор.

Спосіб приготування:

• Змішайте сир з яйцем, цукром та борошном. Замісіть еластичне тісто та розділіть його на шматочки.

• Сформуйте з тіста кульки або овальні ліниві вареники. Зовні вони схожі на палюшки.

• Налийте в каструлю воду, посоліть її та доведіть до кипіння.

• Відваріть у киплячій воді ліниві вареники протягом 2–3 хвилин.

• Очищені вишні та цукор довести до кипіння та зняти з плити.

• Подавати готовими та полити страву вишневим кюлі та вершковим маслом.

Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав вишуканий рецепт соусу нашвидкуруч.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розкрив рецепт хрусткої курочки.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розкрив секрет незвичайного поєднання смаків у бургері.