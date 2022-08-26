Как сообщает Politeka.net, ленивые вареники – одно из самых простых блюд. Но много кто не знает, как правильно его готовить. Бессменный ведущий и судья украинского кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился в Инстаграм рецептом ленивых вареников с вишней.
Это блюдо не оставит равнодушным никого, ведь оно не только вкусно, но и вернет вас в безмятежное детство.
"Не перестаю ловить кайф от приготовления украинских блюд. Именно это – мастхев для тех, кто любит вкусно и быстро", – написал Эктор Хименес-Браво.
Ингредиенты:
– 300 г творога;
– 85 г муки;
– 1 яйцо;
– 2 ст.л. сахара и 30 г сливочного масла.
Для ягодного кюли:
– 150 г очищенные вишни;
– 50 г сахар.
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Способ приготовления:
• Смешайте творог с яйцом, сахаром и мукой. Замесите эластичное тесто и разделите его на кусочки.
• Сформируйте из теста шарики или овальные ленивые вареники. Внешне они похожи на палюшки.
• Налейте в кастрюлю воду, посолите ее и доведите до кипения.
• Отварите в кипящей воде ленивые вареники в течение 2–3 минут.
• Очищенные вишни и сахар довести до кипения и снять с плиты.
• Подавать готовыми и полить блюдо вишневым кюли и сливочным маслом.
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