Як пише Politeka.net , Злата Огневич є відомою українською виконавицею, яка активно допомагає ЗСУ останні півроку і всіляко закликає інших робити те саме. Виконавиця випустила вже не одну пісню на підтримку українських захисників і у Сторі розповіла, що змогло довести її до сліз.
«Не можу не поділитися, я зворушена до сліз, до глибини душі. Мого директора надіслав лист один військовослужбовець, зі словами подяки та концерти на їхню підтримку. І таких повідомлень дуже багато!
Герої на передовій віддають життя за мир в Україні, за нашу можливість жити та працювати у тилу. Віддають найцінніше – життя! Ви знаєте це? Закликаю всіх триматися, працювати, донатити, підтримувати армію та робити все для наближення перемоги» - висловилася на емоціях Злата.
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Не може пройти повз Злата та конфліктні ситуації. Ксенія Собчак у своєму телеграм-каналі зізналася, що нібито вона в жаху від пропагандиста Дугіна, який стався з дочкою.
«Так само з жахом від росіян, які мовчки дивляться на все те пекло, що влаштували в Україні!» - зізналася Злата та засудила поведінку окупантів у черговий раз.
Нагадаємо, "Холостячка" Огневич здивувала новеньким стилем у білій сукні з тонким корсетом.
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