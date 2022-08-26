Как пишет Politeka.net, Злата Огневич является известной украинской исполнительницей, которая активно помогает ВСУ последние полгода и всячески призывает других делать тоже самое. Исполнительница выпустила уже не одну песню в поддержку украинских защитников и в Стори рассказала, что смогло довести ее до слез.

«Не могу не поделиться, я тронута до слез, до глубины души. Моему директору прислал письмо один военнослужащий, со словами благодарности и концерты в их поддержку. И таких сообщений очень много!

Герои на передовой отдают жизнь за мир в Украине, за нашу возможность жить и работать в тылу. Отдают самое ценное – жизнь! Вы понимаете это? Призываю всех держаться, работать, донатить, поддерживать армию и делать все для приближения победы» - высказалась на эмоциях Злата.

Не может пройти мимо Злата и конфликтных ситуаций. Ксения Собчак в своем телеграм-канале призналась, что якобы она в ужасе от произошедшего с дочерью пропагандиста Дугина.

«Так же в ужасе от русских, которые молча смотрят на весь тот ад, что устроили в Украине!» - призналась Злата и осудила поведение оккупантов в очередной раз.

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