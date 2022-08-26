Популярна українська співачка Тіна Кароль, яка активно гастролює країнами Європи, похвалилася новинками та майбутніми композиціями до виходу.

Популярна артистка Тіна Кароль, яка займається благодійними концертами та допомогою постраждалим українцям через російську агресію, продовжує говорити про плани на майбутнє. Про свої пісні Тіна не забуває і планує незабаром уявити довгоочікувані новинки.

Довгий час артистка не говорила, чи планує вона представити щось нове, чи презентуватиме цілий альбом. Однак нещодавно Кароль нарешті анонсувала дещо новеньке.

"Тіна Кароль показала обкладинку свого нового альбому" - коротко сказано в мережі.

У мережі відреагували, згадавши про нещодавню презентацію Злати Огневич та її пісні з такою самою назвою:

«Кінець відео 😂; браво!; Експеримент, це дуже добре !!!!! У нас багато чого закладено Господом Богом! Саме експериментуючи, ми відкриваємо у себе щось; Дуже сильно чекаємо на 31 серпня 🇺🇦🥰; Причому тут Огневич, це лише збіг! Чекаємо на нашу Аист від Тіни❤️; Так у Огневич теж Лелека 😂; Ахахах, кінець; Так собі".

Кароль активно подорожувала країнами з благодійними концертами не один місяць. Вона також заснувала своє тло допомоги українцям і часто розповідає в Інстаграм про те, що відбувається в країні.

Нагадаємо, Тіна Кароль показала найдорожчого чоловіка після сина Відня.

Як повідомляла Politeka, син Тіни Кароль підкорив українок у формі для тренувань.

Також Politeka писала, що Кароль емоційно відкрила душу фанатам та показала коханого.