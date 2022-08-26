Популярная артистка Тина Кароль, которая занимается благотворительными концертами и помощью пострадавшим украинцам из-за российской агрессии, продолжает говорить о планах на будущее. О своих песнях Тина не забывает и планирует в скором времени представить долгожданные новинки.
Долгое время артистка не говорила, планирует ли она представить что-то новое или будет презентовать целый альбом. Однако недавно Кароль наконец-то анонсировала кое-что новенькое.
«Тина Кароль показала обложку своего нового альбома» - коротко сказано в сети.
В сети отреагировали, вспомнив о недавней презентации Златы Огневич и ее песни с точно таким же названием:
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«Конец видео 😂; браво!; Эксперимент, это очень хорошо!!!!! У нас много чего заложено Господом Богом! Именно экспериментируя мы открываем у себя нечто; Очень сильно ждем 31 августа 🇺🇦🥰; Причем здесь Огневич, это только совпадение! Ждем нашу Лелеку от Тины❤️; Так у Огневич тоже Лелека 😂; Ахахах, конец; Так себе».
Кароль активно путешествовала по странам с благотворительными концертами не один месяц. Она также основала свой фон помощи украинцам и часто рассказывает в Инстаграм о происходящем в стране.
Напомним, Тина Кароль показала самого дорогого мужчину после сына Вени.
Как сообщала Politeka, сын Тины Кароль покорил украинок образом в форме для тренировок.
Также Politeka писала, что Кароль эмоционально открыла душу фанатам и показала возлюбленного.