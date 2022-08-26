Популярная украинская певица Тина Кароль, активно гастролирующая по странам Европы, похвасталась новинками и будущими композициями до выхода.

Популярная артистка Тина Кароль, которая занимается благотворительными концертами и помощью пострадавшим украинцам из-за российской агрессии, продолжает говорить о планах на будущее. О своих песнях Тина не забывает и планирует в скором времени представить долгожданные новинки.

Долгое время артистка не говорила, планирует ли она представить что-то новое или будет презентовать целый альбом. Однако недавно Кароль наконец-то анонсировала кое-что новенькое.

«Тина Кароль показала обложку своего нового альбома» - коротко сказано в сети.

В сети отреагировали, вспомнив о недавней презентации Златы Огневич и ее песни с точно таким же названием:

«Конец видео 😂; браво!; Эксперимент, это очень хорошо!!!!! У нас много чего заложено Господом Богом! Именно экспериментируя мы открываем у себя нечто; Очень сильно ждем 31 августа 🇺🇦🥰; Причем здесь Огневич, это только совпадение! Ждем нашу Лелеку от Тины❤️; Так у Огневич тоже Лелека 😂; Ахахах, конец; Так себе».

Кароль активно путешествовала по странам с благотворительными концертами не один месяц. Она также основала свой фон помощи украинцам и часто рассказывает в Инстаграм о происходящем в стране.

Напомним, Тина Кароль показала самого дорогого мужчину после сына Вени.

Как сообщала Politeka, сын Тины Кароль покорил украинок образом в форме для тренировок.

Также Politeka писала, что Кароль эмоционально открыла душу фанатам и показала возлюбленного.