Даша Астаф'єва розповіла про серйозне рішення та розподіл подарункових коштів, через які потім плакала.

Популярна українська співачка та модель Даша Астаф'єва, яка з початку війни залишилася у Києві, продовжує займатися допомогою ЗСУ, розповідає про благодійність та підтримує також притулки для тварин. На цей раз Даша поділилася, куди пішли кошти, які їй зібрали на день народження.

«Захворіла, трохи полежу вдома. Треба відновлювати запал. Тому маленький, але такий приємний звіт про гроші, які ми зібрали на день народження. Розподіл робився з ось такою особою. Бо я ледве стримувала сльози, коли чула слова подяки від людей, які навіть не чекали на допомогу, втративши надію.

Я вирішила розподілити суму на чотири частини між тими, кого знаю особисто, так вийшло, що дві частини – це людям, які захищають нас від ворога, і дві – людям, які допомагають тваринам», - висловилася Даша.

Також Даша виклала миле фото зі скромним хлопцем та розповіла дивовижну історію про нього.

За словами Даші, цього молодика звуть Олег Крот. Він український айтішник, який давно працює і практично вже живе в Америці. Цей хлопець із початку війни більшу частину часу проводить у Києві, а зароблені гроші оправляє на допомогу українській армії.

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