Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева, которая с начала войны осталась в Киеве, продолжает заниматься помощью ВСУ, рассказывает о благотворительности и поддерживает также приюты для животных. В этот раз Даша поделилась, куда ушли средства, которые ей собрали на день рождения.

«Заболела, немного полежу дома. Надо восстанавливать запал. Поэтому маленький, но такой приятный отчет о деньгах, которые мы собрали на мой день рождения. Распределение делалось с вот таким лицом. Ибо я едва сдерживала слезы, когда слышала слова благодарности от людей, которые даже не ожидали помощи, потеряв надежду.

Я решила распределить суму на четыре части между теми, кого знаю лично, так вышло, что две части – это людям, которые защищают нас от врага, и две – людям, которые помогают животным» - высказалась Даша.

Также Даша выложила милое фото со скромным парнем и рассказала удивительную историю о нем.

По словам Даши, этого молодого человека зовут Олег Крот. Он украинский айтишник, давно работающий и практически уже живущий в Америке. Этот парень с начала войны большую часть времени проводит в Киеве, а заработанные деньги оправляет на помощь украинской армии.

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