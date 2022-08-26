Як пише Politeka.net , Катя Нікітіна – відома українська актриса, яка стала зіркою "Жіночого кварталу". Знаменитість також займається розтяжками та танцями біля пілона, а також навчає свого ремесла інших українців. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Нікітіна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка поділилася стильним чином у зеленому костюмі та топіці.

"Трохи згодом побачите результат нашої прес-конференції", - написала Нікітіна.

Фанати поставили майже тисячу лайків та написали коментарі:

"Люблю цю красуню", Мій 777 лайк. Як завжди чарівна", "Ой, яка дівчинка", "Дякую як несподівано. А починалося все зі слів: "Ну ти намалюй очі, а в мене ще є час, якщо змити і перемалювати", "Я люблю тебе".

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