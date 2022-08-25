Как пишет Politeka.net, Екатерина Никитина очень полюбилась украинцам, благодаря своему чувству юмора и харизме.
У себя в Инстаграм Катя регулярно рассказывает о своей жизни и в этот раз решила показать, куда прячется во время ракетной угрозы в Киеве.
В разделе сторис Никитина продемонстрировала, как обустроила ложе на полу в ванной.
Также она призналась, что когда жила на 6 этаже и не сама, то игнорировала сигналы воздушной тревоги.
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Сейчас всё иначе. Она переехала на 24 этаж и ей стало страшно.
«Просто нереально. Я живу в очень «интересном» райончике… +сама…+ очень переживаю за Булочку», - рассказала артистка.
Во время сирен Никитина всегда думает, чтобы побыстрее россиян не стало и все украинцы наконец-таки смогли спать в своих постелях.
Напомним, 19-летняя дочь Елены Кравец из "Квартал 95" взбудоражила новым дерзким образом.
Как сообщала Politeka, супруга продюсера "Квартал 95" устроила горячие поцелуи с Поляковой.
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