Как пишет Politeka.net, Екатерина Никитина очень полюбилась украинцам, благодаря своему чувству юмора и харизме.

У себя в Инстаграм Катя регулярно рассказывает о своей жизни и в этот раз решила показать, куда прячется во время ракетной угрозы в Киеве.

В разделе сторис Никитина продемонстрировала, как обустроила ложе на полу в ванной.

Также она призналась, что когда жила на 6 этаже и не сама, то игнорировала сигналы воздушной тревоги.

Сейчас всё иначе. Она переехала на 24 этаж и ей стало страшно.

«Просто нереально. Я живу в очень «интересном» райончике… +сама…+ очень переживаю за Булочку», - рассказала артистка.

Во время сирен Никитина всегда думает, чтобы побыстрее россиян не стало и все украинцы наконец-таки смогли спать в своих постелях.

Напомним, 19-летняя дочь Елены Кравец из "Квартал 95" взбудоражила новым дерзким образом.

Как сообщала Politeka, супруга продюсера "Квартал 95" устроила горячие поцелуи с Поляковой.

Также Politeka писала, что юная дочь Евгения Кошевого из "Квартал 95" поразила кадрами со своим парнем.