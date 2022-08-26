Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная украинская актриса, которая стала звездой "Женского квартала". Знаменитость также занимается растяжками и танцами у пилона, а также обучает своему ремеслу других украинцев. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Никитина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда поделилась стильным образом в зеленом костюме и топике.

"Немного погодя увидите результат нашей пресс-конференции", - написала Никитина.

Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:

"Люблю эту красотку", Мой 777 лайк. Как всегда очаровательная", "Ой, какая девочка", "Спасибо как неожиданно. А начиналось все со слов: "Ну ты нарисуй глаза, а у меня есть еще время, если смыть и перерисовать", "Я люблю тебя".

Напомним, блондинка из "Женского квартала" показала место, куда прячется от ракет

Также Politeka сообщала, что беда случилась у блондинки из "Женского квартала", звезда поделилась

А еще Politeka писала, что блондинка из "Женского квартала" взбудоражила видом, засветившись в поезде