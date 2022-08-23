Артистка, полюбившаяся украинцам благодаря своему чувству юмора и харизме, регулярно балует своих подписчиков в Instagram яркими кадрами. На этот раз Никитина показала, как передвигается по Украине на поезде, поразив видом в тоненьком коротком сером платье, которое удачно подчеркнуло все изгибы.
"Как вам такой амбассадор Укрзализныци? может что-то придумаем? 😏🤌🏻Поезд - это кайф. Особенно наши. Особенно СВ😍Поезд- это всегда новые приключения. Новые эмоции, новые открытия в другом месте))) Я обожаю путешествовать..🧳❤️ И сейчас кто-кто, а наша Укрзализныця выручает, капец как! Спасибо 🥰", - написала звезда "Женского квартала".
Поклонники в комментариях засыпали Екатерину комплиментами:
"Красавица 😍❤️ Ножки бомба🤩🤩";
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"Оу, я бы чаю купил, конечно))";
"Воу, Никитина, легче)";
"Вы тоже смотрели только на фотку, и не читали текст? 😏";
"Здрасьте, я подсяду)";
"Лучшее, что я сегодня видел 😍";
"Какая шикарная девушка".
Эффектную фотографию своими лайками сразу же оценили коллеги Никитиной по студии "Квартал 95" Александр Пикалов и Юрий Ткач, а также серебряный призер шоу "Танці з зірками" Макс Ежов.
Напомним, 19-летняя дочь Елены Кравец из "Квартал 95" взбудоражила новым дерзким образом.
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