Актриса Екатерина Никитина, звезда "Женского квартала", проехалась на поезде "Укрзализныци" в смелом платье и вызвала бурную реакцию в сети.

Артистка, полюбившаяся украинцам благодаря своему чувству юмора и харизме, регулярно балует своих подписчиков в Instagram яркими кадрами. На этот раз Никитина показала, как передвигается по Украине на поезде, поразив видом в тоненьком коротком сером платье, которое удачно подчеркнуло все изгибы.

"Как вам такой амбассадор Укрзализныци? может что-то придумаем? 😏🤌🏻Поезд - это кайф. Особенно наши. Особенно СВ😍Поезд- это всегда новые приключения. Новые эмоции, новые открытия в другом месте))) Я обожаю путешествовать..🧳❤️ И сейчас кто-кто, а наша Укрзализныця выручает, капец как! Спасибо 🥰", - написала звезда "Женского квартала".

Поклонники в комментариях засыпали Екатерину комплиментами:

"Красавица 😍❤️ Ножки бомба🤩🤩";

"Оу, я бы чаю купил, конечно))";

"Воу, Никитина, легче)";

"Вы тоже смотрели только на фотку, и не читали текст? 😏";

"Здрасьте, я подсяду)";

"Лучшее, что я сегодня видел 😍";

"Какая шикарная девушка".

Эффектную фотографию своими лайками сразу же оценили коллеги Никитиной по студии "Квартал 95" Александр Пикалов и Юрий Ткач, а также серебряный призер шоу "Танці з зірками" Макс Ежов.

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