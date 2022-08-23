Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная украинская актриса, которая стала звездой "Женского квартала". Знаменитость также любит растяжки и танцы у пилона. Звезда не только делится своими талантами, но и активно помогает украинцам освоить навыки. Катя, как и другие украинские звезды, активно поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками.

Не забывает Никитина и об Инстаграм, где делится не только своим творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Катя поделилась кадрами, где поделилась с фанами своей проблемой.

"Может кто знает магическую таблетку?", - написала Катя.

"Друзья, что я вам хочу сказать? Или я ленивая задница, или мой организм и правда хочет, чтобы я отдохнула. Сегодня поотменяла все встречи, ибо голова трещит просто...", - сказала Никитина.

"Плохо сплю 4 дня. Таблетки не помогают. Спать хочу, но не могу уснуть. Может это на погоду?", - написала звезда.

"Я уже выпила таблеток, не помогают. Я не знаю, как справиться с головным болем", - пожаловалась Никитина.

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