Як пише Politeka.net , Ірина Сопонару - відома українська актриса, яка є зіркою "Жіночого кварталу" та шоу "Одного разу під Полтавою". Зірка, як і інші знаменитості, підтримала українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Після початку війни Ірина поїхала до Лондона, але вже встигла повернутися назад. Не забуває Сопонару про Інстаграм, де ділиться з фанатами найцікавішим.

А цього разу Сопонару поділилася фотографією, де позувала у прозорій сукні. Зірка щось уважно вивчала у телефоні, коли її сфотографувала подружка.

"Роблю вигляд ніби не бачу, що мене фотографує подруга", - написала Сопонару.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків та написали коментарі:

"Красуня Ірина. Обіймаю тебе", "Прекрасна Аманда і доброго дня, Ірина. Обіймаю", "Прекрасне фото старої давнини. А хотілося б побачити Вас двохсотрічної давності (школа, садок)", "Добре виглядаєш, як на сторічну", " Справжня маленька чарівна принцеса.

Нагадаємо, зірка "Жіночого кварталу" Сопонару зачарувала виглядом в одній футболці.

Також Politeka повідомляла, що хвора зірка "Жіночого кварталу" Сопонару здивувала виглядом у ліжку.

А ще Politeka писала, що Ірина Сопонару нарвалася на критику через фото із Лондона



