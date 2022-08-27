Як пише Politeka.net , Ірина Сопонару - відома українська актриса, яка є зіркою "Жіночого кварталу" та шоу "Одного разу під Полтавою". Зірка, як і інші знаменитості, підтримала українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Після початку війни Ірина поїхала до Лондона, але вже встигла повернутися назад. Не забуває Сопонару про Інстаграм, де ділиться з фанатами найцікавішим.
А цього разу Сопонару поділилася фотографією, де позувала у прозорій сукні. Зірка щось уважно вивчала у телефоні, коли її сфотографувала подружка.
"Роблю вигляд ніби не бачу, що мене фотографує подруга", - написала Сопонару.
Фанати поставили майже 2 тисячі лайків та написали коментарі:
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"Красуня Ірина. Обіймаю тебе", "Прекрасна Аманда і доброго дня, Ірина. Обіймаю", "Прекрасне фото старої давнини. А хотілося б побачити Вас двохсотрічної давності (школа, садок)", "Добре виглядаєш, як на сторічну", " Справжня маленька чарівна принцеса.
Нагадаємо, зірка "Жіночого кварталу" Сопонару зачарувала виглядом в одній футболці.
Також Politeka повідомляла, що хвора зірка "Жіночого кварталу" Сопонару здивувала виглядом у ліжку.
А ще Politeka писала, що Ірина Сопонару нарвалася на критику через фото із Лондона