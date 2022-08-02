Как пишет Politeka.net, Ирина Сопонару - известная украинская актриса и звезда "Женского квартала". Знаменитость после начала войны уехала из Украины, остановившись в Лондоне. Но недавно Ирина вернулась на родину, успела сыграть в театре, а на днях намекнула на возвращение "Женского квартала". А в этот раз Ирина опубликовала в Инстаграм фото, которое сделала в Лондоне.

"Я за Украину. А ты?", - спросила Сопонару.

"Чем дальше от страны, тем больше патриотизм... как-то так... не осуждаю... просто здесь как-то депрессивно становится когда замечаешь уехавших все кем увлекался до войны", - возмутился фанат.

"А из чего вы решили, что я уехала? С фотографии? А в вашу голову не приходит мысль, что фото может быть старое? Я понимаю, что это фантастика, но так бывает, прикиньте? Легче ли вам от того, что я в Украине? Надеюсь вы выдохнете, и свои токсины прекратите нести в массы", - написала в ответ Ирина.

Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали комментарии:

"И как всегда Ирина Сопонару красавица, волшебная улыбка, очень красивая, приятно смотреть, так держать солнце", "Сногсшибательно красивая девушка с идеальной фигурой".

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