Как пишет Politeka.net, Ирина Сопонару - известная украинская актриса, которая является звездой "Женского квартала" и шоу "Одного разу під Полтавою". Звезда, как и другие знаменитости, поддержала украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. После начала войны Ирина уехала в Лондон, но уже успела вернуться обратно. Не забывает Сопонару и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Сопонару поделилась фотографией, где позировала в прозрачном платье. Звезда что-то внимательно изучала в телефоне, когда ее сфотографировала подружка.

"Делаю вид будто не вижу, что меня фотографирует подруга", - написала Сопонару.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Красавица Ирина. Обнимаю тебя", "Прекрасная Аманда и хорошего дня, Ирина. Обнимаю", "Прекрасное фото старой давности. А хотелось бы увидеть Вас двухсотлетней давности (школа, садик)", "Хорошо выглядишь, как на столетнюю", "Настоящая маленькая волшебная принцесса".

Напомним, звезда "Женского квартала" Сопонару заворожила видом в одной футболке

Также Politeka сообщала, что больная звезда "Женского квартала" Сопонару удивила видом в постели

А еще Politeka писала, что Ирина Сопонару нарвалась на критику из-за фото из Лондона



