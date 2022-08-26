Даша Астаф'єва не змогла стримати сліз і висловила сподівання, що незабаром українці накриють величезний святковий стіл, аби відзначити перемогу України над російськими окупантами.

Як повідомляє Politeka.net, 24 серпня відбувся святковий концерт до Дня Незалежності України, який майже дві доби на станції метро Майдан Незалежності готували найпопулярніші артисти країни.

З промовою під час концерту виступила телеведуча, актриса та співачка Даша Астаф'єва. Вона згадала про волонтерство, яким зайнялася, зворушивши користувачів мережі та президента Володимира Зеленського, який був в залі.

"Люди на кухні жили, працювали, спали, а ми шість місяців чистили картоплю. Тепер я знаю її різну - рожеву, білу, картоплю варену, картоплю печену, картоплю з очками і без вічок, картоплю у формі серця, картоплю у формі острова Зміїний. І також я бачила картоплю, схожу на голову путіна. Її очі я вирізала дуже ретельно", - з усмішкою заявила співачка, згадуючи всю свою допомогу, яку вона надавала на кухні.

Даша Астаф'єва не змогла стримати сліз і висловила сподівання, що незабаром українці накриють величезний святковий стіл, аби відзначити перемогу України над російськими окупантами.

"Але ми знали, для кого і для чого ми чистимо цю картоплю. Сподіваюся, що скоро ми всією Україною наготуємо величезний святковий переможний стіл! Там обов'язково будуть херсонські кавуни, мелітопольська черешня, луганські абрикоси, донецька горілка і обов'язково картопля. І цей стіл буде довжиною на всю країну", - підсумувала Даша Астаф'єва та розплакалася.

Нагадаємо, що Астаф'єва у сукні з максимальними вирізами розкрила нові таланти.

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва звернулася за порадою до шанувальників, які залишилися в Україні.

Також Politeka писала, що Астаф'єва змінила образ фатальної діви і показала найкращий лук у дусі етно-шик.