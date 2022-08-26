Як повідомляє Politeka.net, 24 серпня відбувся святковий концерт до Дня Незалежності України, який майже дві доби на станції метро Майдан Незалежності готували найпопулярніші артисти країни.
З промовою під час концерту виступила телеведуча, актриса та співачка Даша Астаф'єва. Вона згадала про волонтерство, яким зайнялася, зворушивши користувачів мережі та президента Володимира Зеленського, який був в залі.
"Люди на кухні жили, працювали, спали, а ми шість місяців чистили картоплю. Тепер я знаю її різну - рожеву, білу, картоплю варену, картоплю печену, картоплю з очками і без вічок, картоплю у формі серця, картоплю у формі острова Зміїний. І також я бачила картоплю, схожу на голову путіна. Її очі я вирізала дуже ретельно", - з усмішкою заявила співачка, згадуючи всю свою допомогу, яку вона надавала на кухні.
Даша Астаф'єва не змогла стримати сліз і висловила сподівання, що незабаром українці накриють величезний святковий стіл, аби відзначити перемогу України над російськими окупантами.
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"Але ми знали, для кого і для чого ми чистимо цю картоплю. Сподіваюся, що скоро ми всією Україною наготуємо величезний святковий переможний стіл! Там обов'язково будуть херсонські кавуни, мелітопольська черешня, луганські абрикоси, донецька горілка і обов'язково картопля. І цей стіл буде довжиною на всю країну", - підсумувала Даша Астаф'єва та розплакалася.
Нагадаємо, що Астаф'єва у сукні з максимальними вирізами розкрила нові таланти.
Як повідомляла Politeka, Астаф'єва звернулася за порадою до шанувальників, які залишилися в Україні.
Також Politeka писала, що Астаф'єва змінила образ фатальної діви і показала найкращий лук у дусі етно-шик.