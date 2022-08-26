Как сообщает Politeka.net, 24 августа состоялся праздничный концерт ко Дню Независимости Украины, который почти двое суток на станции метро Майдан Незалежности готовили самые популярные артисты страны.
С речью во время концерта выступила телеведущая, актриса и певица Даша Астафьева. Она вспомнила о волонтерстве, которым занялась, растрогав пользователй сети и президента Владимира Зеленского, который был в зале.
"Люди на кухне жили, работали, спали, а мы шесть месяцев чистили картошку. Теперь я знаю ее разную — розовую, белую, картошку вареную, картошку печеную, картошку с глазками и без глазок, картошку в форме сердца, картошку в форме острова Змеиный. И также я видела картошку, похожую на голову путина. Ее глазки я вырезала очень тщательно", - с улыбкой заявила певица, вспоминая всю свою помощь, которую она оказывала на кухне.
Даша Астафьева не смогла сдержать слез и выразила надежду, что скоро украинцы накроют огромный праздничный стол, чтобы отметить победу Украины над российскими оккупантами.
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"Но мы знали, для кого и для чего мы чистим эту картошку. Надеюсь, что скоро мы всей Украиной наготовим огромный праздничный победный стол! Там будут обязательно херсонские арбузы, мелитопольская черешня, луганские абрикосы, донецкая водка и обязательно картошка. И этот стол будет длиной на всю страну", — подытожила Даша Астафьева и расплакалась.
Напомним, что Астафьева в платье с максимальными вырезами раскрыла новые таланты.
Как сообщала Politeka, Астафьева обратилась за советом к поклонникам, которые остались в Украине.
Также Politeka писала, что Астафьева сменила образ роковой дивы и показала лучший лук в духе этно-шик.