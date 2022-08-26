Даша Астафьева не смогла сдержать слез и выразила надежду, что скоро украинцы накроют огромный праздничный стол, чтобы отметить победу Украины над российскими оккупантами.

Как сообщает Politeka.net, 24 августа состоялся праздничный концерт ко Дню Независимости Украины, который почти двое суток на станции метро Майдан Незалежности готовили самые популярные артисты страны.

С речью во время концерта выступила телеведущая, актриса и певица Даша Астафьева. Она вспомнила о волонтерстве, которым занялась, растрогав пользователй сети и президента Владимира Зеленского, который был в зале.

"Люди на кухне жили, работали, спали, а мы шесть месяцев чистили картошку. Теперь я знаю ее разную — розовую, белую, картошку вареную, картошку печеную, картошку с глазками и без глазок, картошку в форме сердца, картошку в форме острова Змеиный. И также я видела картошку, похожую на голову путина. Ее глазки я вырезала очень тщательно", - с улыбкой заявила певица, вспоминая всю свою помощь, которую она оказывала на кухне.

Даша Астафьева не смогла сдержать слез и выразила надежду, что скоро украинцы накроют огромный праздничный стол, чтобы отметить победу Украины над российскими оккупантами.

"Но мы знали, для кого и для чего мы чистим эту картошку. Надеюсь, что скоро мы всей Украиной наготовим огромный праздничный победный стол! Там будут обязательно херсонские арбузы, мелитопольская черешня, луганские абрикосы, донецкая водка и обязательно картошка. И этот стол будет длиной на всю страну", — подытожила Даша Астафьева и расплакалась.

Напомним, что Астафьева в платье с максимальными вырезами раскрыла новые таланты.

Как сообщала Politeka, Астафьева обратилась за советом к поклонникам, которые остались в Украине.

Также Politeka писала, что Астафьева сменила образ роковой дивы и показала лучший лук в духе этно-шик.