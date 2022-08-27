Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина – відома українська актриса, яка стала дуже популярною після проекту "Холостячка", де обрала переможцем Олександра Еллерта. Пара деякий час зустрічалася після проекту, але зрештою Мішина та Еллерт розлучилися. Також Ксенія брала участь у "Танцях зі зірками", де перемогла з Євгеном Котом. А торік судила проект "Україна має талант", де переміг 14-річний вокаліст Артем Фесько.

Не забуває Мішина і про Інстаграм, де ділиться з фанами всім цікавим. А цього разу Ксенія поділилася кадрами зранку, з'явившись лише у білизні.

"Доброго ранку :) Починаємо з вакууму, запускаємо всі системи і робимо живіт красивим", - написала зірка.

Варто зазначити, що Мішина, як і інші українські зірки, підтримує українців у боротьбі з російськими окупаційними військами. Зірка після початку війни виїхала з України разом із сином Платоном.

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