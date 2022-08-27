Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса, которая стала очень популярной после проекта "Холостячка", где выбрала победителем Александра Эллерта. Пара некоторое время встречалась после проекта, но в конечном итоге Мишина и Эллерт расстались. Также Ксения участвовала в "Танцях з зірками", где победила с Евгением Котом. А а в прошлом году судила проект "Україна має талант", где победил 14-летний вокалист Артем Фесько.
Не забывает Мишина и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Ксения поделилась кадрами с утра, появившись только в белье.
"Доброе утро :) Начинаем с вакууму, запускаем все системы и делаем живот красивым", - написала звезда.
Стоит отметить, Мишина, как и другие украинские звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Звезда после начала войны уехала из Украины вместе с сыном Платоном.
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Напомним, скандал с "Дизель Студио" и Мишиной закончился, актриса поделилась деталями
А еще Politeka сообщала, что "Холостячка" Мишина призналась, как балует сына на курорте вредностями
Также Politeka писала, что победитель "Холостячки" Эллерт нарвался на критику из-за поздравления украинцев