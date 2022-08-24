Как пишет Politeka.net, Александр Эллерт - известный украинский юморист. Звезда также участвовал в проекте "Холостячка" с Ксенией Мишиной. Александру Удалось победить на шоу и пара некоторое время была вместе, но в конечном итоге Эллерт и Мишина расстались. При этом стало известно, что после начала войны звезды снова были вместе в Буковеле. А недавно Эллерт огорошил сообщением, что отправился в Калифорнию, из-за чего получил много критики в свой адрес.
Не забывает Эллерт и об Инстаграм, где делится с фанами всем интересным. А в этот раз Александр поздравил украинцев с праздником.
"Ты сильная!
Ты свободна!
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Ты творческая!
Ты талантлива!
С днем рождения, Украина!
Люблю!", - написал Эллерт.
Фаны поставили почти 3 тысячи лайков и написали комментарии:
"Патриот, ты где?", "Несокрушимая наша Украина!!!! С днем независимости!!!!!!", "Несокрушимо! Непреодолимо! Независимо! Слава Украине! Героям слава!", "Ты страна неистовых, смелых, сплоченных, величественных людей. Людей с большой буквы Л".
Напомним, победитель "Холостячки" Эллерт поделился с украинцами сокровенным
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