Танцівниця Ілона Гвоздєва, зірка "Танців зі зірками", показала, як виглядає без макіяжу, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Ілона Гвоздєва - відома українська танцівниця, яка перемогла на "Танцях зі зірками". Зірка була хореографом-постановником в аналогічному проекті Грузії. Не забуває Ілона і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Ілона перемогла кадри, де позувала в автомобілі.

"Одразу після процедури glow solution особа випромінює щастя та любов. Це і є любов до себе", - написала Гвоздєва.

Варто зазначити, що Ілона, як і інші знаменитості, активно підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Зірка після початку війни виїхала з України із дітьми, зупинившись в Італії. Але влітку вже приїхала назад, возз'єднавшись із чоловіком.

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А ще Politeka повідомляла, що Гвоздєва з "Танців зі зірками" несподівано засвітила чоловіка в одних трусах на всю країну.

Також Politeka писала, що Гвоздєва з "Танців зі зірками" вразила новим одкровенням та болем.