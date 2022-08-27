Як пише Politeka.net , Ілона Гвоздєва - відома українська танцівниця, яка перемогла на "Танцях зі зірками". Зірка була хореографом-постановником в аналогічному проекті Грузії. Не забуває Ілона і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Ілона перемогла кадри, де позувала в автомобілі.
"Одразу після процедури glow solution особа випромінює щастя та любов. Це і є любов до себе", - написала Гвоздєва.
Варто зазначити, що Ілона, як і інші знаменитості, активно підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Зірка після початку війни виїхала з України із дітьми, зупинившись в Італії. Але влітку вже приїхала назад, возз'єднавшись із чоловіком.
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Нагадаємо, Гвоздєву з "Танців зі зірками" спіткало нещастя після річниці весілля, зірка у сльозах
А ще Politeka повідомляла, що Гвоздєва з "Танців зі зірками" несподівано засвітила чоловіка в одних трусах на всю країну.
Також Politeka писала, що Гвоздєва з "Танців зі зірками" вразила новим одкровенням та болем.