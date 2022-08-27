Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная украинская танцовщица, которая победила на "Танцях з зірками". Звезда также была хореографом-постановщиком в аналогичном проекте Грузии. Не забывает Илона и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Илона победилась кадрами, где позировала в автомобиле.
"Сразу после процедуры glow solution лицо излучает счастье и любовь. Это и есть любовь к себе", - написала Гвоздева.
Стоит отметить, что Илона, как и другие знаменитости, активно поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Звезда после начала войны уехала из Украины с детьми, остановившись в Италии. Но летом уже приехала обратно, воссоединившись с мужем.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
"Довели город": жилой дом рухнул в центре Львова, появились кадры и подробности
В ЕС сказали, как придумали "наказать" россиян и белорусов: "Это люди, которые..."
Данилко в образе Сердючки оригинально отомстил россиянам: «Все, никакого аргумента»
Кума Дзидзьо Цибульская наконец-то решилась показать мужа, кадры: "Любимый..."
Напомним, Гвоздеву из "Танців зі зірками" постигло несчастье после годовщины свадьбы, звезда в слезах
А еще Politeka сообщала, что Гвоздева из "Танців з зірками" неожиданно засветила мужа в одних трусах на всю страну
Также Politeka писала, что Гвоздева из "Танців зі зірками" поразила новым откровением и болью