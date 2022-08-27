Танцовщица Илона Гвоздева, звезда "Танців з зірками", показала, как выглядит без макияжа, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная украинская танцовщица, которая победила на "Танцях з зірками". Звезда также была хореографом-постановщиком в аналогичном проекте Грузии. Не забывает Илона и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Илона победилась кадрами, где позировала в автомобиле.

"Сразу после процедуры glow solution лицо излучает счастье и любовь. Это и есть любовь к себе", - написала Гвоздева.

Стоит отметить, что Илона, как и другие знаменитости, активно поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Звезда после начала войны уехала из Украины с детьми, остановившись в Италии. Но летом уже приехала обратно, воссоединившись с мужем.

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