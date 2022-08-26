На своїй сторінці в Instagram Надя Дорофєєва повідомила, що її відправили до тіньового бану.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Надя Дорофєєва найближчим часом спілкуватиметься з шанувальниками на тему вторгнення росії в Україну в Facebook - адміністрації Instagram не сподобалися її пости про війну. Про це вона розповіла у своїх Stories .

На своїй сторінці в Instagram Надя Дорофєєва повідомила, що її відправили в тіньовий бан і що на розблокування всіх функцій облікового запису піде деякий час. Крім того, вона попросила допомоги в українців, які матимуть змогу прискорити цей процес.

"Друзі, я вже місяць перебуваю в тіньовому бані. Через мої пости про війну і сторіз теж. Щоб легше було вийти з нього потрібні ваші реакції в Stories", - зазначила Надя Дорофєєва.

Якщо ви потрапили в тіньовий бан в інстаграмі, інші користувачі, у тому числі і ваші підписники, перестають бачити будь-які публікації у вашому акаунті, і кількість лайків і переглядів падає.

Варто зазначити, що Україна та Meta (американська транснаціональна холдингова компанія, яка є материнською організацією Facebook, Instagram, WhatsApp та Oculus) спільно працюватимуть над зміною підходу компанії до модерації контенту у воєнний час. Причина – сьогоднішній підхід працює не на користь українських користувачів та медіа, яких банять за реальні історії про війну через порушення політики платформи.

Нагадаємо, що Дорофєєва похвалилася персональним Арестовичем, несподівані кадри.

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва збентежила українців розвагами з Кацуріним та його дітьми.

Також Politeka писала, що Дорофєєва у крихітній сукні похвалилася витівками на вихідних.