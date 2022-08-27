Як пише Politeka.net , Юрій Ткач - відомий український актор, який став зіркою "Квартал 95" та шоу "Одного разу під Полтавою". Зірка одружена з танцівницею Вікторією, яка йому народила дочку Лізу. Дівчинка цього року вже має піти до другого класу. Вікторія, як і зірковий чоловік, активно веде блог в Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
На цей раз дружина Ткача поділилася кадрами, на яких Ліза танцювала перед дзеркалом. Зірка частково замалювала тіло дівчинки, щоб нічого не було видно. Ліза в одному рушнику на голові танцювала, радуючи маму.
"А вчора були такі собі танці перед сном", - написала Вікторія.
До цього Вікторія поділилася кадрами із дочкою, яка співає пісня.
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"Мамо,
ця пісня про те,
що багато мами залишилися без своїх синів.
Адже вони просто захищають нас… …
А потім я плакала разом із нею.
Тому що розумію,
що наші діти відчувають біль,
яку не повинні знати взагалі у своєму житті", - написала Вікторія.
Нагадаємо, дружина Ткача з "Квартал 95" зворушила кадрами у свій день народження .
А ще Politeka повідомляла, що дочка Ткача з "Квартал 95" зворушила піснею про загиблих українських захисників
Також Politeka писала, що дружина Ткача із "Квартал 95" поділилася зворушливим моментом, фото сімейної ідилії.