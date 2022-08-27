Как пишет Politeka.net, Юрий Ткач - известный украинский актер, который стал звездой "Квартал 95" и шоу "Одного разу під Полтавою". Звезда женат на танцовщице Виктории, которая ему родила дочь Лизу. Девочка в этом году уже должна пойти во второй класс. Виктория, как и звездный муж, активно ведет блог в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз жена Ткача поделилась кадрами, на которых Лиза танцевала перед зеркалом. Звезда зарисовала частично тело девочки, чтобы ничего не было видно. Лиза в одной полотенце на голове плясала, радуя маму.
"А вчера были такие себе танцы перед сном", - написала Виктория.
До этого Виктория поделилась кадрами с дочерью, которая поет песня.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
Россия в огне, площадь пожаров растет с каждым днем: "Раньше армию привлекали, а в этом году..."
"Довели город": жилой дом рухнул в центре Львова, появились кадры и подробности
Кума Дзидзьо Цибульская наконец-то решилась показать мужа, кадры: "Любимый..."
Анну Тринчер разнесли украинцы после патриотического концерта : "Оделась неправильно, у нас флаг сверху..."
"Мам,
эта песня о том,
что многие мамы остались без своих сынов.
А ведь они просто защищают нас… …
А потом я плакала вместе с ней.
Потому что понимаю,
что наши дети испытывают боль,
которую не должны бы знать вообще в своей жизни", - написала Виктория.
Напомним, жена Ткача из "Квартал 95" растрогала кадрами в свой день рождения
А еще Politeka сообщала, что дочь Ткача из "Квартал 95" растрогала песней о погибших украинских защитниках
Также Politeka писала, что жена Ткача из "Квартал 95" поделилась трогательным моментом, фото семейной идиллии