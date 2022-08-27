Жена Юрия Ткача из "Квартал 95" Виктория показала дочь Лизу, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Юрий Ткач - известный украинский актер, который стал звездой "Квартал 95" и шоу "Одного разу під Полтавою". Звезда женат на танцовщице Виктории, которая ему родила дочь Лизу. Девочка в этом году уже должна пойти во второй класс. Виктория, как и звездный муж, активно ведет блог в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз жена Ткача поделилась кадрами, на которых Лиза танцевала перед зеркалом. Звезда зарисовала частично тело девочки, чтобы ничего не было видно. Лиза в одной полотенце на голове плясала, радуя маму.

"А вчера были такие себе танцы перед сном", - написала Виктория.

До этого Виктория поделилась кадрами с дочерью, которая поет песня.

"Мам,

эта песня о том,

что многие мамы остались без своих сынов.

А ведь они просто защищают нас… …

А потом я плакала вместе с ней.

Потому что понимаю,

что наши дети испытывают боль,

которую не должны бы знать вообще в своей жизни", - написала Виктория.

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