Як пише Politeka.net, Макс Михайлюк – відомий український бізнесмен та пілот. Зірка вирішила піти на шоу "Холостяк", де вибрав переможницею Дашу Ульянову. Але пара після проекту відразу розійшлася, а Михайлюк одружився з моделлю Victoria's Secret Даше Хлистун. Вона нещодавно народила доньку Аріану, після чого скинула 30 кг і тепер важить 50 кг при зростанні 179 см. А на нових кадрах Даша похвалилася фігурою у бікіні.

Фанати неоднозначно поставилися до такої фігури Даші, публікуючи коментарі:

"А Ваш чоловік не бажає дівчат з формами? У будь-якому випадку кожному чоловікові подобається наявність грудей та попи, а у вас немає ні того, ні того) як фігура хлопчика 10-ти років. Он Дашку, яку він вибрав у холостяку, у неї попа велика красива була", "Схоже на анорексію", "Тож хочу бути худою. Шикарна", "Нормально Київ себе почуває", "Красива дівчина, але худа дуже", "Боже, чим вона думає, у нас в країні таке горе", "Гарне жіноче тіло! Я б багато віддала, щоб так виглядати!".

Нагадаємо, дружина "Холостяка" Михайлюка у міні-бікіні дозволила помилуватися собою біля басейну.

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