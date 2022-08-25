Как пишет Politeka.net, Макс Михайлюк - известный украинский бизнесмен и пилот, который стал главным героем шоу "Холостяк". На проекте звезда выбрал победительницей гимнастку Дашу Ульянову, но пара сразу после съемок разошлась. А после стало известно, что Михайлюк женился на единственной украинской модели Victoria's Secret Даше Хлыстун. Она недавно родила первенца - дочь, которую назвали Арианой. После родов Даша успела сбросить почти 30, вернувшись к идеальной фигуре.

Не забывает Хлыстун и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз даша поделилась фотографией в лифте. Звезда стояла перед зеркалом, впечатляя фигурой в мини-платье.

Стоит отметить, что муж Даши - Макс Михайлюк сейчас защищает Украину. Бизнесмен после начала войны вернулась в страну и вступил в десантно-штурмовые войска.

Сообщалось, что в своем Instagram она ответила на вопросы фолловеров.

«Какой ваш вес и рост?» — поинтересовался один из пользователей.

Модель призналась, что сейчас весит 49-50 кг при росте в 179 см.

Хлыстун разместила снимок, на котором попозировала в джинсовых шортах и коротком черном топе, продемонстрировав всем свой плоский живот.

Напомним, жена "Холостяка" Михайлюка честно призналась, куда пропал ее муж

А еще Politeka писала, что жена "Холостяка" Михайлюка впечатлила видом в мини

Также Politeka сообщала, что жена "Холостяка" Михайлюка в мокром бикини лишила украинцев сна



