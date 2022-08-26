Как пишет Politeka.net, Макс Михайлюк - известный украинский бизнесмен и пилот. Звезда решил пойти на шоу "Холостяк", где выбрал победительницей Дашу Ульянову. Но пара после проекта сразу разошлась, а Михайлюк женился на модели Victoria's Secret Даше Хлыстун. Она недавно родила дочь Ариану, после чего скинула 30 кг и теперь весит 50 кг при росте 179 см. А на новых кадрах Даша похвасталась фигурой в бикини.

Фанаты неоднозначно отнеслись к такой фигуре Дашы, публикуя комментарии:

"А Ваш муж не желает девушек с формами? В любом случае каждому мужчине нравится наличие груди и попы, а у вас нет ни того, ни того) как фигура мальчика 10-ти лет. Вон Дашку, которую он выбрал в холостяке, у неё попа большая красивая была", "Похоже на анорексию", "Тоже хочу быть худой. Шикарная", ""Нормально Киев себя чувствует", "Красивая девушка, но худая очень", "Боже, чем она думает, у нас в стране такое горе", "Красивое женское тело! Я бы многое отдала, чтобы так выглядеть!".

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