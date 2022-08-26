Як пише Politeka.net, Софія Ротару – легендарна українська співачка. Зірка має внучку Соню Євдокименко, яка живе і навчається в США, а також робить перші кроки в кар'єрі. Спочатку Євдокименко перебувала у Нью-Йорку, а на літо перебралася до Лос-Анджелеса, адже їй там запропонували роботу. Соня вже має нареченого-мільйонера, який потрапляв до списку Форбс. Не забуває Євдокименко і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

На новому фото Соня була у срібній сукні та зі стильною сумочкою. Зірка опублікувала кілька знімків, дозволивши насолодитися чином повністю.

"Енергія головного героя", - написала Євдокименко.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

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"Бомбочка", "Прекрасна", "світящася богиня", "Яка ж ти класна", "Прекрасна, сумую за тобою", "Королева".

Нагадаємо, онука Ротару в іскристій сукні прикувала до себе погляди .

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